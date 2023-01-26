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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوروبا تقترب .. تحذير عاجل من روسيا لـ أمريكا والناتو

روسيا وحلف الناتو
روسيا وحلف الناتو

قال نائب ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الخميس، إن أمريكا وحلف الناتو اقتربا من مسار خطير في الطريق إلى صراع عسكري واسع النطاق في أوروبا.

وقال بوياكيفيتش في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: ”لقد اقتربت أمريكا وأقمارها الصناعية في الناتو من خط خطير. أفعالهم المتعمدة لتصعيد المواجهة العسكرية في أوكرانيا، مما دفع النظام إلى القيام بعمليات عسكرية ضد السكان الروس باستخدام أسلحة ثقيلة غربية وتحديد الأهداف بناءً على استخبارات الناتو هو طريق مباشر إلى صراع عسكري واسع النطاق في أوروبا، والذي سيخسر منه بالتأكيد جميع سكان قارتنا. ولن يجلس محرّكو الدمى الأنجلو ساكسونيون في هذه النار هذه المرة".

وأوضح نائب ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن “دول حلف الناتو اتفقت على قرارات تعميق مشاركتها في المواجهة المسلحة مع القوات الروسية".

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وقال: “اتخذ المشاركون في الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا خطوات تهدف إلى "تعزيز نوعي للتصعيد العسكري وزيادة حدة الأعمال العدائية، وهذه الخطوات ستؤدي بالتأكيد إلى المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين ودمار إضافي في العديد من المستوطنات”.

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