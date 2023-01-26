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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتأخر أمام أتلتيكو بهدف موراتا في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو

تقدم أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف أتلتيكو مدريد جاء عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة ناهويل مولينا في غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ريال مدريد.

وتعرض فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد للإصابة في الدقيقة 44 ليتم استبداله بزميله داني سيبايوس.

تشكيل أتلتيكو مدريد

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: يانيك أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: كوكي - رودريجو دي بول - توماس ليمار - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: أنخيل كوريا - ألفارو موراتا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما

وتم استبعاد النمساوي ديفيد ألابا من قائمة ريال مدريد بسبب عدم شعوره بالراحة عقب عودته من الإصابة.

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