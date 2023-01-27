سها سعيد: القوى الناعمة جزء من قوة مصر وأتمنى تذليل العقبات لعودة الفن

قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر التنسيقية، إن الفن المصري في حالة تراجع، والقوى الناعمة جزء من قوة مصر .

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين".

وتابعت النائبة سها سعيد: "الفن يحتاج محفزات، ودورنا يتراجع، والصناعة تواجه العديد من التحديات، ونسعي لإيجاد حلول تقدم للمجالس النيابية".

وأكدت على أن الفكر يواجه بالفكر، مستطردة: "الفن له تأثير علي شخصيتي، ونتمني أن يعود الفن صناعة حقيقية، وأن يتم تذليل كافة العقبات التي تؤثر علي السياحة ومجالات أخري".

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎