تعرف على أعضاء لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك" مصر.. تفاصيل

أكد الإعلامية منى الشاذلي، أنه مؤخرا تم عمل النسخة المصرية من برنامج "شارك تانك"، وعرض بنجاح على شاشة سي بي سي، مشيرة إلى أن نجاحه كان لعدة أسباب، أهمها أن مجموعة الأفكار التي طرحت خلال البرنامج كانت أفكار لامعة، وليست أفكار متكررة، وأيضا بسبب رجال الأعمال نفسهم وتفاعلهم مع الأفكار التي قدمت.

وعلقت منى الشاذلي خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كان في لطف أكتر كمان من النسخة العالمية"، وكان هناك جانب عاطفي في الحلقات.



وأوضحت منى الشاذلي، أن رجال الأعمال الموجودين بالبرنامج لا يقوموا فقط بتقديم الفرصة لراود الأعمال، أن يستثمروا وإنما يعطوا أيضا جزء من خبرتهم الكبيرة، في جميع المجالات، ليس فقط للمشاركين في البرنامج بل أيضا للمشاهدين.



وقالت منى الشاذلي أنه كان هناك صعوبة شديدة جدا في إقناع رجال الأعمال، أو لجنة التحكيم بالمشاركة في البرنامج، لتقييم رواد الأعمال، وكان هذا بسبب عدم حبهم الظهور والأضواء، لبعضهم، وبسبب الوقت والأنشغال للبعض الأخر، ولكن قرروا الظهور لإفادة الناس وتعليم الجمهور أيضا.