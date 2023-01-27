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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح يكشف عن رأيه في مطربي المهرجانات وحقيقة سفره لإسرائيل

صدى البلد

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر  قناة القاهرة والناس للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

 

حقيقة سفره إسرائيل وغنائه في حفلتين.

وأكد مدحت صالح، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانين كثيرين من أجل الغناء للفلسطينيين، مضيفا: "رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سميرة سعيد ومطربين كتير".

وكل يوم عندنا ترندات غريبة

وأوضح مدحت صالح، أن كل فنان ناجح لا يكون ناجح بمفرده ولابد أن يكون بجانبه فريق محترف، متابعا: "اللي حسه حلو واللي بيبقى ناجح مش بيكون لوحده لازم في فريق محترف حوله، ولو بحضر عمل جديد بحب أكون لوحدي لحد ما احط الاساسيات وبعدين اتعامل".

 

أشجع مطربي المهرجانات

https://youtu.be/3vDTtlQ_TuEhttps://youtu.be/3vDTtlQ_TuE

 

أرفض المشاركة في برامج تحكيم المواهب

المهرجانات سميرة سعيد مدحت صالح القاهرة والناس الاعلاميه أسما

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