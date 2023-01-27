مدحت صالح يكشف عن رأيه في مطربي المهرجانات وحقيقة سفره لإسرائيل

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

حقيقة سفره إسرائيل وغنائه في حفلتين.

وأكد مدحت صالح، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانين كثيرين من أجل الغناء للفلسطينيين، مضيفا: "رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سميرة سعيد ومطربين كتير".

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وأوضح مدحت صالح، أن كل فنان ناجح لا يكون ناجح بمفرده ولابد أن يكون بجانبه فريق محترف، متابعا: "اللي حسه حلو واللي بيبقى ناجح مش بيكون لوحده لازم في فريق محترف حوله، ولو بحضر عمل جديد بحب أكون لوحدي لحد ما احط الاساسيات وبعدين اتعامل".

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https://youtu.be/3vDTtlQ_TuEhttps://youtu.be/3vDTtlQ_TuE