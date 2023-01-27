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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قطار Avatar لا يتوقف.. تخطى إيرادات فيلم Avengers: Infinity War

Avatar
Avatar

يبدو أن قطار إيرادات فيلم  Avatar الجديد لن يتوقف قريبا،  وذللك بعدما  تخطي أرقام فيلم Avengers: Infinity War، بعد يومين من كسره حاجز الـ 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. 

أصبح فيلم جيمس كاميرون الجديد Avatar 2، رقم خمسة في ترتيب الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما، واحتل مكان  Avengers: Infinity War بعدما حقق 2.054 مليار دولار عالميا.

طرح فيلم Avengers: Infinity War عام 2018، وحقق أرقام إيرادات وصلت إلى 2.052 مليار دولار، واقترب أفاتار من كسر رقم Avengers: Endgame أيضا. 

 

فيلم Avatar

أيضا يعتبر فيلم Avatar: The Way of Water هو الأكثر ربحا خلال عام 2022، وفقا لمبيعات التذاكر العالمية، وهو ثاني أكثر فيلم في عصر جائحة كورونا تحقيقا للإيرادات بعد Spider-Man: No Way Home الذي حقق 1.9 مليار دولار. 

 

كان مقررا طرح فيلم Avatar: The Way of Water والجزء الثالث منه خلال عامي 2014 و2015، ولكن بسبب التكنولوجيا وعدم استقرار المخرج والمؤلف جيمس كاميرون على الحبكة تأخر إنتاجه. 

طرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما تمتد أحداثه لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

اقترب الجزء الأول من فيلم Avatar من تحقيق 3 مليارات دولار بعد مرور 13 عاما على طرحه، وبعد إعادة عرضه في السينمات مجددا مؤخرا، احتفالا بالنسخة الجديدة منه. 

Avatar 2 Avatar البوكس اوفيس شباك التذاكر إيرادات Avatar

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