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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بشأن استهداف طائراتها قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل استهداف طيرانه لعدة مناطق بقطع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: "أغارت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لانتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة".

وأضاف: "تأتي الغارة ردًّا على قيام مخربين في قطاع غزة باطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها"، مضيفًا أنه " تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل قطاع غزة".

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ومنذ قليل أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين  بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة .

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن شهود عيان قولهم إن هناك الآن تحليق مكثف لمقاتلات حربية إسرائيلية في أجواء غزة وسماع دوي انفجار جنوبي القطاع.

وأثارت العملية الإسرائيلية في جنين إدانات دولية واسعة، فيما دعت الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن، الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ مغلق، الجمعة، بشأن التطورات الأخيرة في جنين.

وطلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند، في هذا الصدد، وفق بيان عن وزارة الخارجية الإماراتية.

وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل لمناقشة الموقف.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد الوضع رغم أنه أمر قوات الأمن "بالاستعداد لجميع السيناريوهات في مختلف القطاعات".

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وقف التنسيق الأمني

وكانت الرئاسة الفلسطينية قررت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه فوراً إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مع استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، وذلك رداً على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظة جنين بعملية عسكرية وقتلها 9 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الفلسطينية قررت اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ، عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي وصفها البيان بـ"المجزرة"، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها 9 فلسطينيين فضلاً عن تسببها بإصابة العشرات.

وقررت القيادة الفلسطينية، وفقاً للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء الخميس، في تلفزيون فلسطين "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي 

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