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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة لافتة| نسرين طافش تستعرض قوامها الممشوق في الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت نسرين طافش داخل إحدى صالات الجيم تستعرض جمالها رشاقتها باطلالة رياضية جذابة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٧_٠٧٢٨٥٦
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صالات الجيم إطلالة رياضية الفنانة نسرين طافش النجم رامز جلال بإطلالة لافته فيلم في القلب تستعرض قوامها الممشوق اخى فوق الشجرة

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