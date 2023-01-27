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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك فيليه مقلي في البيت.. أحلى من المطاعم

سمك فيليه مقلي 
سمك فيليه مقلي 

سمك فيليه مقلي من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ، مما يدفع البعض إلي شرائه من المطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك فيليه مقلي في البيت.

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مقادير سمك فيليه مقلي 

 


كيلو سمك فيليه قشر بياض
٣بيض
ربع كوب عصير ليمون
كوب دقيق
٢ملعقة صغيرة كمون
٢ملعقة صغيرة بابريكا
٢ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملح
فلفل أسود
(لعمل الطبقة الخارجية)
دقيق
بهارات سمك
ملح
فلفل أسود
زيت غزير للقلي


طريقة تحضير سمك فيليه مقلي 


يخفق البيض سريعاً ويضاف له الدقيق وعصير الليمون وكل التوابل ويخفف الخليط بالماء حتى تتكون عجينة سائلة ذات سمك متوسط وتضاف قطع السمك مع العجينة وتقلب حتى تتغلف بها تماماً ويترك السمك في الخليط نصف ساعة بحد أقصى ثم يتبل الدقيق بالملح والفلفل الأسود وبهارات السمك ويغطى السمك بالبقسماط تماماً ويقلى في زيت ساخن حتى يحصل على لون ذهبي ويقدم السمك مع الأرز أو أي سلطة حسب الرغبة

سمك فيليه مقلي طريقة عمل سمك فيلية مقلي مقادير سمك فيليه مقلي طريقة تحضير سمك فيليه مقلي الشيف سارة عبد السلام

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