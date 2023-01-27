مدينة أمريكية تقاضي كيا وهيونداي بسبب سرقة سيارتهم.. فيديو

تقول محامية مدينة سياتل آن دافيسون إن المدينة تقاضي مصنعي السيارات الكوريين كيا وهيونداي لدورهم في الارتفاع الأخير في سرقات السيارات، ويتمثل هذا الدور في تصنيع السيارات التي يسهل سرقتها للغاية ثم عدم القيام بما يكفي للمساعدة بمجرد خروج المشكلة عن السيطرة، وتعتبر هذه الأزمة إنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل.

مدينة أمريكية تقاضي كيا وهيونداي بسبب سرقة سيارتهم

في العام الماضي، أظهرت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مدى سهولة سرقة بعض طرازات كيا وهيونداي المنتجة من عام 2011 حتى عام 2021، والأهم من ذلك، أن السيارات المعنية تستخدم مفتاح الإشعال التقليدي ولا تحتوي على نظام منع الحركة، وفي وقت لاحق كان هناك ارتفاع في سرقات تلك المركبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

استجاب صانعو السيارات من خلال تقديم المساعدة في شكل أقفال عجلة القيادة مجانًا ومجموعة أدوات الأمان التي يتعين على المالكين دفع ثمنها، وتقول مدينة سياتل أن هذا ليس كافيًا وأن الأمر يتطلب محاكمة هيونداي وكيا بشأن أفعالهما.

قال دافيسون: "نتيجة لذلك، تعين على قوة الشرطة معالجة الارتفاع الهائل في سرقة المركبات"، "مع الموارد المستنفدة بالفعل، فقد ارتفع إلى مستوى الإزعاج العام، ولذا فإننا نتابع ذلك للتأكد من أنه يمكننا حل المشكلة بشكل نهائي".

استجابت كيا وهيونداي لطلب التعليق على البيانات السابقة:

تعتقد هيونداي أن هذه الدعوى القضائية غير مناسبة وغير ضرورية. استجابةً لتزايد السرقات التي تستهدف سياراتنا بدون اشتعال بضغطة زر وتثبيت أجهزة الحماية من السرقة في الولايات المتحدة ، وضعت Hyundai Motor America نظام منع تشغيل المحرك قياسيًا في جميع المركبات التي تم إنتاجها اعتبارًا من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى ذلك اتخذت هيونداي سلسلة من الإجراءات لردع سرقات المركبات المتضررة، بما في ذلك تحديث برنامج قادم من المقرر أن يكون متاحًا ابتداءً من الشهر المقبل ويتم تقديمه بدون تكلفة للعملاء.

"تقدم هيونداي أيضًا أقفالًا مجانية لعجلة القيادة ، حسب توفرها ، لاختيار وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة سياتل، لتوزيعها على السكان المحليين الذين يمتلكون أو يستأجرون الطرز المتأثرة، يمكن للمالكين أيضًا إحضار سياراتهم إلى أحد وكلاء هيونداي المحليين لشراء وتركيب مجموعة أدوات أمان مخصصة. نعتذر عن الإزعاج للعملاء المتأثرين.

"تلتزم هيونداي بضمان جودة وسلامة جميع منتجاتنا من خلال التحسين المستمر، تعد جودة هيونداي من بين الأفضل في هذا المجال ، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين جميع العلامات التجارية في دراسة اعتماد المركبات الأمريكية (VDS) لعام 2022 وتاريخياً أعلى من متوسط الصناعة في دراسة الجودة الأولية الأمريكية (IQS) لشركة J.D. Power ".

"لا تزال كيا تشعر بالقلق من أن الفاعلين الإجراميين يستهدفون بعض سيارات كيا بمفتاح فولاذي وأنظمة إشعال من نوع" بدء التشغيل ". في حين أنه لا يمكن جعل السيارة مقاومة للسرقة تمامًا ، تواصل كيا توفير أقفال عجلة القيادة للعملاء من خلال وكالات إنفاذ القانون المحلية المهتمة ، رهنا بالإمداد المتاح ، دون أي تكلفة لأصحاب هذه المركبات المعنيين.

تواصل كيا أيضًا جهودها لتطوير حلول إضافية للمركبات غير المجهزة في الأصل بمانع الحركة ، بما في ذلك تطوير واختبار برامج الأمان المحسّنة المصممة لتقييد تشغيل نظام الإشعال في السيارة.

"بدأت كيا بإخطار مالكي طرز معينة بتوفر ترقية البرنامج هذا بدون تكلفة، وتتوقع كيا أنها ستوفر ترقيات البرامج لمعظم المركبات المتأثرة خلال الأشهر القليلة القادمة، وتحتوي جميع طرازات وموديلات 2022 على مانع حركة مطبق إما في بداية العام أو كتغيير قيد التشغيل، وجميع سيارات كيا تلبي أو تتجاوز المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات.