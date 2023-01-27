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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل تكشف أسرار عن قصة حبها مع طارق صبري وأول لقاء بينهما

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

أكدت الفنانة شيري عادل أنها شخصية خجولة جدا لهذا لا تظهر كثيرا ولا تشارك تفاصيل حياتها الخاصة مع جمهورها قائلة: أنا بتكسف أتكلم معرفش إيه اللي بيخليني في التمثيل متكسفش، لكن حاجة مهمة أنا مش بيمنعني أني أظهر كتير غير أني بتكسف، أنا بحب لما أطلع يكون عندي حاجة أقولها.

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وعم زواجها قالت شيري عادل خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إنها تعرف طارق صبري منذ 6 سنوات وقالت: نعرف بعض من 6 سنين من أيام مسلسل "بنات سوبر مان" وأصحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق أحكيها، الصداقة تحولت لحب، لكن الموضوع كان فجأة.

وعن فكرة متى بدأت قصة حبهما أو شرارة الحب كما يقال قالت شيري عادل: مش عارفة أقول لحظة معينة ويمكن محتاجة برنامج كامل عشان أحكي.

 

مسلسل جروب الدفعة 

 

وتشارك شيري عادل في مسلسل جروب الدفعة المقرر طرحه قريبا

مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.


ويشارك في مسلسل جروب الدفعة، الذي يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج، وهو من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

شيرى عادل مسلسل جروب الدفعه طارق صبري التمثيل جروب الدفعة

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