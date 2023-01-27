ضبط 3 أشخاص يتاجرون في السلاح والألعاب النارية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما 2 بندقية آلية- 3 خزينة- طبنجة- مبلغ مالى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، حال إستقلال كلٌ منهما السيارة خاصته بدائرة القسم.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية ، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (عدد 33 كرتونة بإجمالى مليون و 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.