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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تسعي الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات إلي المواطنين من خلال طرح خدماتها عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المواطن والتي من بينها التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر الانترنت

ويمكن للمواطنين الراغبين في التظلم على مخالفات المرور الدخول فقط إلي بوابة مصر الرقمية بكل سهولة ويسر حيث انك لن تحتاج سواء لهاتف أو جهاز كومبيوتر وإنترنت.

وتوفر بوابة مصر الرقمية إمكانية إجراء التزام على مخالفات المرور بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية:-

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- تبدء أولى خطوات عمل التظلم على مخالفات المرور بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن باختيار أيقونة خدمات المرورية ثم الضغط على مركباتي.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة «تظلم على مخالفات رخص مركبات».

- وبعدها يطلب من المواطن القيام بادخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف وأيضا كلمة المرور.

- ثم تأتي هذه الخطوة التي تشكل كتابة بيانات الرخصة وبيانات تقديم طلب التظلم حتى يتم تصحيح الوضع إذا كان هناك خطأ في المخالفة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وفيما يخص الاستعلام عن مخالفات المرور هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والتي تشمل:-

-  الدخول لمنصة مصر الرقمية كخطوة أولى للاستعلام عن مخالفات المرور

- وفى هذه الخطوة يقوم الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور باختيار تصفح الخدمات

- تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

- تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «مركباتي».

- بعدها ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، والتي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- وفى هذه الخطوة يطلب منك الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- تقوم ب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.
 

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

وفيما يخص الراغبين فى الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يمكنهم القيام بما يلي

-الدخول لمنصة مصر الرقمية

-اختيار رخصي

-يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

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-بعد الاختيار اضغط  على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة
 

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