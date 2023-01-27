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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم | تراجع الذهب والدولار.. بيان عاجل من السعودية.. إطلاق صواريخ على إسرائيل وغارات ضد غزة.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية أمريكية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الدولار يتراجع بشدة متجه لأدنى مستوى في 9 أشهر
انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

ونزل الدولار 0.43 % إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4 % منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب. وصعد 0.07 % إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 % إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 % خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1 %. واستقر يوم الجمعة عند 1.2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.11 % إلى 0.71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه يوم الخميس عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2.17 %، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر.


الذهب يتراجع.. العقود الآجلة للمعدن النفيس تنخفض خلال الدورة الأسيوية
حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1,923.80 للأونصة انخفض بنسبة 0.32%.

وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1,920.00 للأونصة.

يجد الذهب نقاط الدعم على USD1912.50 والمقاومة على USD1949.80.

وارتفع عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.13% للمتاجرة به على USD101.77.

في الوقت نفسه هبط سعر الفضة على كومكس, لشهر مارس بنسبة 0.32% لتتم المتاجرة به على USD23.94 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.75% لتتم المتاجرة به على USD4.25 للرطل.

 

بيان عاجل من الخارجية السعودية بعد الهجوم على سفارة أذربيجان بـ طهران
أصدرت  وزارة الخارجية السعودية، بيانا أعربت فيه عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الهجوم علي السفارة أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وشددت الوزارة علي تضامن السعودية  مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب.

ودعت الوزارة السعودية إلى ضرورة  احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.


7 صواريخ على تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي ينشر ملخص التصعيد في غزة
نشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، ملخصًا للتصعيد في قطاع غزة ، والذي اندلع عقب أحداث جنين التي نجم عنها استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

 

وقال الجيش الإسرائيلي: "تم إطلاق 7 صواريخ الليلة من قطاع غزة، تم اعتراض 4 منها، وسقطت 3 في مناطق مفتوحة - كما تم إطلاق عدة صواريخ أخرى لكنها لم تعبر السياج". بحسب إذاعة الجيش.

 

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر الجمعة 27 يناير 2023 عددًا من الأهداف المتفرقة والمختلفة في قطاع غزة ، فيما قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدد من القذائف الصاروخية على بلدات ومستوطنات غلاف غزة.

وجاء ذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين أمس الخميس، أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما قصف الاحتلال منزلا وشن حملة مداهمات في جنين ومخيمها، ما أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية منددة بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

إعلان حالة الطوارئ في ولاية جورجيا في أمريكا
أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي أمريكي.

وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.

وكان سكان مدينة أتلاتنا في الولاية تداعوا إلى التظاهر احتجاجا على إقامة مركز تدريبي في المدينة.

وفي 18 يناير، قتل متظاهر من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، قالت السلطات الأمريكية إنه أطلق النار وأصاب جنديا، فرد عناصرها بإطلاق النار عليه.

وعلى الإثر اندلعت أعمال شغب في المدينة، تخللها إلقاء الحجارة وإشعال الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وإحراق سيارة تابعة للشرطة.

الخارجية السعودية الجيش الإسرائيلي جورجيا

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