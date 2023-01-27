فراس شواط.. ميدو يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الداخلية

اعلن احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة نظيره فريق الداخلية فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل فريق الإسماعيلي أمام الداخلية على النحو التالي :

حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. باهر المحمدي - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط .. عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمد الشامي - عمر الساعي

فى خط الهجوم .. فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من .. محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي وعمر الوحش ومحمد حسن ومحمود الشبراوي وياو أنور وباسم مرسي