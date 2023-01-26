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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإفريقي.. الأهلي يحصد مكافآت ضخمة بعد استبعاد الزمالك والرجاء

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي باعتباره ممثل مصر الوحيد فى البطولة الحديدة.

وحرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف»، على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة موخرا تمهيدًا للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي «سوبر ليج» الذي يجري الترتيب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيارة الوفد ذاته لاستاد القاهرة الدولي الملعب الرسمي المعتمد للنادي خلال البطولة المرتقبة.

وكان في استقبال الوفد، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة والمهندس أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وحنان الزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي.

وعقب ترحيب المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، بالضيوف والاستفسار عن الأمور التنظيمية التي تخص البطولة، قام الوفد بجولة داخل النادي تفقد خلالها ملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين و«الجيم» وأجهزة الاستشفاء والعيادة الطبية.

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الأهلي يحصد مكافآت فى السوبر الإفريقي 

ويحصل النادي الأهلي، علي مبلغ مالي قدره مليون ونصف يورو بعد مشاركته في بطولة  دوري السوبر الإفريقي.

وفى حال فوز النادي الأهلي بلقب دوري السوبر الإفريقي سوف يحصل المارد الأحمر على 6 ملايين يورو.

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استبعاد الرجاء المغربي من السوبر الإفريقي 

كشف تقرير صحفي عن استبعاد نادٍ كبير من المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها العام الجاري.

وذكر موقع "مارس إكسبريس" المغربي، أن الوداد البيضاويسيكون ممثل المغرب الوحيد، بعد استبعاد مشاركة الرجاء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن في وقت سابق انطلاق دورى السوبر الأفريقى فى أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريقاً، بإجمالي جوائز 100 مليون دولار مشيراً أن الفائز سيحصل على 10 ملايين دولار، وجاء الأهلي والزمالك على رأس قائمة المرشحين للمشاركة في البطولة.

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 تقليص عدد الأندية المشاركة  في دوري السوبر الإفريقي

وقرر كاف موخرا، تقليص عدد الأندية المشاركة  في دوري السوبر الإفريقي  بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، ليستبعد الزمالك ويصبح الأهلي ممثل مصر الوحيد "حسبما ذكرت تقارير صحفية "مؤخرا".

ولم يصدر “كاف” أي قرار رسمي حتى الآن بأسماء الأندية المشاركة في البطولة

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