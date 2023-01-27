خبير مقاومة الإرهاب يعلن مفاجأة عن خطط السيطرة على سيناء في 2011

كشف العقيد حاتم صابر صادق خبير مقاومة الإرهاب الدولي وخبير المعلومات، تفاصيل جديدة عن أهداف سيطرة الإرهاب على شمال سيناء.

وأضاف حاتم صابر، في حوار مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أنه كان مخطط في فترة ٢٥ يناير لعام ٢٠١١ السيطرة علي سيناء والعريش، وجزء من شمال سيناء، متابعا أنه كان هناك هدف لإنشاء دولة للمتمردين في هذا الجزء من الدولة المصرية.

رفع العلم الأسود

وتابع العقيد حاتم صابر صادق خبير مقاومة الإرهاب الدولي وخبير المعلومات، أن بعد ذلك رفع العلم الأسود عليها، وإعلان الدولة هناك، لافتا إلى أن هذا الأمر كان يخطط له التدخل الأجنبي في مصر.



وأكمل العقيد حاتم صابر صادق خبير مقاومة الإرهاب الدولي وخبير المعلومات، أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب، بفضل وعي الشعب المصري وتكاتف القوات المسلحة والشرطة ودور أبناء سيناء من ضمن أهم عوامل القضاء على الإرهاب.