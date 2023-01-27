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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفراشات لا تسكن البيوت.. مجموعة قصصية للكاتبة شيماء رسلان

صدى البلد

تصدر دار الحلم للنشر والتوزيع والترجمة مجموعة قصصية بعنوان(الفراشات لا تسكن البيوت) لتشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 فى نسخته الرابعة والخمسين.
 

تعرض المجموعة قصصا منفصلة لشخصيات مختلفة ولكنها تتشابه فى المشاكل الإنسانية والمواقف الحياتية اليومية.
 

تتناول فيها  الكاتبة بأسلوب مشوق موقف محدد يتعرض له بطل القصة فى إطار من الدراما الإجتماعية، وتنتهى فى أغلب القصص بسؤال فلسفى تترك إجابته للقارئ مما يدفعه لمطابقة قصص المجموعة بالواقع بشكل موجز وتترك إنطباعا نفسيا قويا رغم قصرها.
 

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ومن أبرز التقييمات التى حصلت عليها الكاتبة لإحدى قصص المجموعة (قصة ضريبة مضاعفة):
" تنقلنا الكاتبة بكاميراتها المتحركة لتصور لنا تلك الأحداث الدامية فى حرب العراق،حيث تتداعى الذكريات فى ذهن بطل القصة فتصبح ضريبة مضاعفة عليه وعلى القارئ أيضا.
 

تتميز القصة بصدق العاطفة وانسياب المشاعر فى وتر حساس ومرهف قريب من اللغة الشعرية"
عائشة بنانى – الناقدة والكاتبة والقاصة
كما قال عن تلك القصة وعن الكاتبة الأستاذ عمار محمد الناقد والمشرف على مبادرة حكياتنا للقصة القصيرة:
 

"بحرفية عالية وبإنسيابية جيدة فى تنظيم الأفكار والأحداث؛ وددت لو تم وصف شخصية البطل وشكله بشكل أكبر حتى نستطيع تخيل مظهره العام جنبا إلى جنب مع حالته النفسية التى أبدعت الكاتبة فى وصفها ونقلها لنا من غير حشو أو نقص" شيماء رسلان الديسطى هى كاتبة مصرية من مواليد القاهرة،حاصلة على بكالريوس طب وجراحة الفم والأسنان.
 

بجانب كتابتها للخواطر، شاركت بقصص قصيرة فى عدة كتب منها:
كتاب (طلب صداقة) الصادرعن دار ليان للنشر والتوزيع.
فازت بمسابقة التميز للأقلام الجادة للكاتبة منال الأخرس وتم نشر قصتها فى كتاب (سفراء الدهشة )الصادر عن مؤسسة يسطرون للنشر والتوزيع.
فازت بمسابقة منصة ذواقة الكتب ونشرت قصتها الفائزة فى كتاب الكترونى (من حكايا القدر) الصادر عن موقع أسرار للنشر والتوزيع الالكترونى.
وتعد (الفراشات لا تسكن البيوت) أول مجموعة قصصية لها.

مجموعة قصصية معرض القاهرة الدولي للكتاب دار ليان للنشر والتوزيع دار الحلم للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

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