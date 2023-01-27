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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء السفير المصري لدى موسكو ونائب وير الخارجية الروسي

مصر وروسيا
مصر وروسيا

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الجمعة السفير نزيه النجاري، سفير مصر لدى موسكو.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن نائب وزير الخارجية ناقش مع السفير المصري سبل تعزيز التنسيق بين موسكو والقاهرة من أجل تسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا.


هذا وكان قد استقبل المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ورئيس مجلس شورى المفتين، الأسبوع الماضي سفير مصر في موسكو، وذلك بعد تهنئة وجهها السفير المصري التهنئة للمفتي على نجاح الاحتفالات بمرور 1100 على دخول الإسلام روسيا والتي عُقدت على مدار العام الماضي.


وخلال اللقاء مع مفتي روسيا، استعرض السفير المصري أوجه العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، والدور الحيوي للمؤسسات الدينية في الدولتين نحو تنمية تلك العلاقات، بما يحقق الغاية الفضلى من نشر المفاهيم المعتدلة والمعاني السمحة للدين الإسلامي في البلدين.

وزير الخارجية الروسي مصر روسيا موسكو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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