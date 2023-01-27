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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يهدد الولايات المتحدة بسبب دبابات أبرامز

دبابات أبرامز
دبابات أبرامز

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات الوتحدة والدول الغربية لتسريع عملية إمداد كييف بالأسلحة.


وقال الرئيس الأوكراني في خطاب له إن بلاده بحاجة عاجلة لأسلحة جديدة وإذا تأخر وصول دبابات أبرامز حتى أغسطس سيكون الأوان قد فات. 


ووجه «زيلينسكي» الشكر للحلفاء على دعمهم لأوكرانيا لكنه جدد المطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وإمدادهم بالمزيد من الأسلحة لدحر الغزو الروسي في الشهر الثاني عشر من الحرب.


ومن بين الأسلحة التي طلبها الرئيس الأوكراني من الحلفاء الغربيين صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.


وأضاف «زيلينسكي»: «يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ»

الولايات المتحدة روسيا الرئيس الأوكراني فرض عقوبات واشنطن دبابات أبرامز

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