بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مستريح مصر القديمة بعد قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص ( مستريح مصر القديمة ) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم ومحكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات".

وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.