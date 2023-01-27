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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

صدى البلد

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مستريح مصر القديمة بعد قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم . 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص ( مستريح مصر القديمة ) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم ومحكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات".

وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر القديمة فيس بوك النصب على المواطنين استغاثة مستريح

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بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

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