الكارثة تقترب .. تحذيرات أمريكية عاجلة من اندلاع حرب عالمية

عبر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن مخاوفهم من شن روسيا هجومًا جديدًا على الأراضي الأوكرانية قبل أن تحصل كييف على الإمدادات من دبابات القتال والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مؤخرًا.

ووفقًا لوكالة «بلومبيرج» الأمريكية فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يخشون احتدام النزاع في أوكرانيا وأن يتحول إلى حرب خنادق وألغام على غرار الحرب العالمية الأولى.



وأوضح المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بسب أن هذا السيناريو قد يكون في صالح روسيا بتعدادها السكاني الكبير وصناعتها العسكرية، مع استنزاف قدرة كييف على شن عمليات هجومية في أماكن أخرى.



وبحسب «بلومبيرج» فإن الخبراء يرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بخيبة أمل إزاء سير العمليات في أوكرانيا لكنه غير مستعد للتخلي عن أهدافه وأن هذا يعني أن الطريق سيكون أطول وأكثر دموية في أوكرانيا وأسوأ بالنسبة للجميع.



قال الخبراء إن الهجمات الروسية الوحشية والطاحنة في أماكن مثل باخموت، شرقي البلاد أضعفت القوات الأوكرانية قدرتها على شن عمليات هجومية في أماكن أخرى، وذلك بعد هجمات خاطفة شنتها القوات الأوكرانية في الصيف والخريف على خطوط التماس في عدة مناطق.