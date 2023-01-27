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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حزني حزنك.. جورج وسوف يوجه كلمات مؤثرة لـ تركي آل الشيخ

جورج وسوف - تركي
جورج وسوف - تركي آل الشيخ

قام سلطان الطرب جورج وسوف، بإعادة مشاركة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ (عبر تويتر) والتي احتوت على لقاء الثنائي في العاصمة السعودية الرياض، على هامش حفل جوائز Joy Awards، كأول ظهور لـ «جورج» بعد وفاة ابنه الأكبر وديع. 

وجاء في لقاء جورج وسوف، وتركي آل الشيخ، عناق حار ومصافحة لشد أزر سلطان الطرب بعد وفاة نجل الأول، وعلق آل الشيخ على التغريدة قائلًا: «مع ابو وديع الغالي». 

ومن جانبه رد جورج وسوف، على تغريدة تركي آل الشيخ، قائلًا له: «لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي». 

 

وفاة ابن جورج وسوف 

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة، وذلك يوم الجمعة 6 يناير الجاري. 

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وكشفت صحيفة “النهار” اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له. 

 

جنازة ابن جورج وسوف

وفي يوم الأحد 8 يناير، شيعت جنازة وديع جورج وسوف، من كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، ثم إلى كنيسة مار إلياس، في بلدة الكفرون السورية، إلى أن وارى جسده الثرى بمقابر العائلة هناك. 

 

ابن جورج وسوف في المستشفى

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورج وسوف. 

وكتب على “تويتر"، الآتي: "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: “قلبي حزين.. يا رب اشفِ.. يا رب”، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: "والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يا رب يقوم بالسلامة".


إليسا وابن جورج وسوف

وكانت الفنانة إليسا نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، إذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

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