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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال سامسونج Galaxy S22 Plus الـ 5G في الكويت

Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22+ 5G

 

تقدم شركة سامسونج الكورية هاتفها الرائد (فلاج شيب) جالاكسي إس 22 بلس بإمكانيات وترقيات عن النسخة السابقة عليه Galaxy S21 Plus، مع شاشة عرض كبيرة أموليد نابضة بالحياة ومعدل تحديث عالٍ واستجابة سريعة بالإضافة إلى قدرة الشحن السرع جدا بقدرة 45 وات وكاميرا تليفوتوغرافي محسنة التي تقدم أفضل أداء على الإطلاق، كل هذه المميزات بسعر 274 دينار في الكويت مع إصدار الـ 256GB/8GB من الذاكرة وسعة التخزين.

مواصفات جوال Samsung Galaxy S22+ 5G

يأتي مع شاشة قياس 6.6 بوصة ودقة وضوح 1080x2340 بيكسل من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هرتز، وجودة HDR10+ مع درجة سطوع 1750 شمعة لكل متر مربع مع خاصية عرض الإشعارات دائما Always-on display وطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus+

 

Samsung Galaxy S22+ 5G

يتم تشغيل الجوال من خلال معالج وحدة مركزية من كوالكوم  SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو ثماني النواة مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 730، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين أساسية 128GB أو 256GB روم من نوع UFS 3.1 ولا يدعم الذاكرة الخارجية.

يحزم الجوال بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مدمجة لا يمكن إزالتها داعمة للشحن السريع بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات مع نظام تشغيل من أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 و واجهة مستخدم One UI 5، مع وزن إجمالي للجهاز 195 جم وسمك 7.6 مم وعرض 75.8 مم وطول 157.4 مم.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، هناك في اللوحة الخلفية ثلاث مستشعرات الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة ويدعم تقنيات  PDAF, OIS بينما الكاميرا الثانية بدقة 10 ميجابيكسل لتصوير تليفوتوغرافي مع تقريب بصري 3x وتقنيات PDAF, OIS بينما الثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة فائقة الاتساع وفلاش ليد وتصوير بانوراما، أما الكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل و عدسة واسعة تدعن تقنية Dual Pixel PDAF.

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الجوال داعم لشبكات الجيل الخامس والرابع مع واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE ونظم ملاحة مثل GLONASS, BDS, GALILEO وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

سامسونج Galaxy S22 Plus الكويت فلاج شيب جالاكسي إس 22 بلس Galaxy S21 Plus Samsung Galaxy S22 5G

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