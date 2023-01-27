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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 840 شاحنة و 55 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 394 شاحنة 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 446 شاحنة و 30 سيارة  . 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 وتغادر امل و بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما غادر السفينتين دليلة والحرية2 ، كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكب بموانيها .
 

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