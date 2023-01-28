عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة قنا تنفى حدوث تسريب غاز في قريتي جراجوس والجمالية

قوص
قوص

نفت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا ، ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن وجود تسريب غاز طبيعى بقريتي الجمالية وجراجوس بمركز قوص جنوب المحافظة. 


وقال بيان صادر عن محافظة قنا ، لا صحة تماماً لوجود تسريب بالغاز على مستوى قرى مركز قوص، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فور متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، أجرت فحصاً للبلاغ.

 

و أضاف البيان، : علي الفور تم تحريك فرق الانتشار السريع بشركة الغاز  والمرور على تلك المناطق باستخدام أجهزة الكشف عن التسريبات، وتم التأكد من عدم وجود أى تسريب للغاز بها.

 

وناشد بيان محافظة قنا ، المواطنين بتوخى الحذر فى نشر وتداول المعلومات ، خاصة التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

كما ناشد البيان، بتحرى الدقة وتقصى الحقائق والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، لعدم إثارة الذعر والخوف بين المواطنين.

 

قنا قوص جراجوس الجمالية تسريب غاز طبيعى شائعات مواقع التواصل الاجتماعي إدارة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة الفقيه القانوني محمد نور فرحات.. وتشييع الجثمان غداً الأحد

رد فلسطيني موجع انتقاما لضحايا مخيم جنين.. القصة الكاملة لعملية القدس

محمد رشاد: لا توجد قاعدة بيانات عن صناعة النشر بالعالم العربي.. فيديو

الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

بشرى سارة.. الإفراج عن ملايين الأطنان من الأعلاف|موعد انخفاض أسعار الدواجن

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

ملك بريطانيا يطرد أخيه الأمير أندرو من القصر

مصري مغترب ينقذ حياة سيدة كويتية وبناتها.. ما القصة؟

فيديو

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ