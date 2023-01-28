محافظة قنا تنفى حدوث تسريب غاز في قريتي جراجوس والجمالية

نفت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا ، ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن وجود تسريب غاز طبيعى بقريتي الجمالية وجراجوس بمركز قوص جنوب المحافظة.



وقال بيان صادر عن محافظة قنا ، لا صحة تماماً لوجود تسريب بالغاز على مستوى قرى مركز قوص، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فور متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، أجرت فحصاً للبلاغ.

و أضاف البيان، : علي الفور تم تحريك فرق الانتشار السريع بشركة الغاز والمرور على تلك المناطق باستخدام أجهزة الكشف عن التسريبات، وتم التأكد من عدم وجود أى تسريب للغاز بها.

وناشد بيان محافظة قنا ، المواطنين بتوخى الحذر فى نشر وتداول المعلومات ، خاصة التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما ناشد البيان، بتحرى الدقة وتقصى الحقائق والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، لعدم إثارة الذعر والخوف بين المواطنين.