مدحت صالح: تامر حسني فنان شامل ومُحب لعمله.. فيديو

أكد الفنان مدحت صالح، أن تامر حسني فنان كبير ومن المحببين له ومن يقدمه يجعلهم يقدموا له تعظيم سلام، قائلا: "أنا فرحان بحب تامر حسني للعمل وخلاه تعظيم سلام وأنا فرحان بحبه للأغنية وما يحدث أن دل يدل على رقة مشارعه ونقاء قلبه وبيحب العمل الفني".

وأضاف مدحت صالح، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تامر حسني فنان شامل لحن وغنى ومثل عمل كل حاجة جميلة بحبها كفنان، مؤكدا أن تامر حسني صاحب القرار في مشواره والرؤية في مشواره، قائلا: "بنبسط لما اتفرج على تامر حسني".

وعبر مدحت صالح، عن رفضه كتابة حياته الشخصية في مذكرات، مضيفا: "الغناء فلوسه أكتر من التمثيل، ولا أوافق على كتابة مذكراتي ولا تقديمها في عمل فني ومش بحب التمجيد ولو علم فني بيتكلم عن رحلة فن أهلا وسهلا إنما حياتي الشخصية ارفض التدخل فيها".