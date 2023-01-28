علي الدين هلال: روسيا تتأهب لهجوم ضخم فى الربيع

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن الغرب يقول أن روسيا تتأهب لهجوم ضخم فى الربيع، ومن المرجح أن هذا الأمر حقيقي، لانه فى يوم 24 فبراير ستكمل الحرب الروسية الاوكرانية عام، وتعتبر حرب طويلة، وربما القادة العسكرين الروس يندمون أنهم لم يحسموا تلك الحرب مبكرا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية “ETC” تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أنه فى حالة كان أستخدم القادة الروس استراتيجيات مختلفة أو أنماط متقدمة من الأسلحة ربما كان سيكون هناك اسراع للحرب.

وتابع أن روسيا مصلحتها إنهاء الحرب أو على الأقل التوقف عند هذه الحدود، والغرب لن يسمح بهذا الأمر، وبالتالي الإعلان أن الدبابات البريطانية والأمريكية والألمانية ستصل لها، وعددهم 102 دبابة وأول فوج منها فى مارس، ولكنها لن تغير موازين التوازن العسكري.