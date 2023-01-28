قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة فى القليوبية .. اعرف التفاصيل والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم السبت عن 16 قرية بمركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة الطارئة وتعديل وضع الكابلات لأعمال تبطين الترع.



وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء على مغذيات ميت كنانة ومغذى الجبل ومغذى السباعات من الساعة 10 صباحا وحتى انتهاء الاعمال لتعديل وضع كابلات الجهد المتوسط المارة أعلى ترعة قنبة بميت كنانة التى تعوق أعمال تبطين ترعة قنبة.

وقالت الشركة ان المناطق المتأثرة بالفصل ( قرية ميت كنانة وعزبها -عزبة سعد بيه-صرف صحى الوحايشة -عزبة العلمى والابيارى -عرب المقابلة -عرب السباعات -عرب اسماعيل ).

كما سيتم فصل الكهرباء أيضا على مغذى الكسابية لإجراء صيانة طارئه من الساعة 10 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل ( قرية الكسابية -عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع -عزبة نسيم -عزبة ابراهيم شلبى - عرب الرواشدة - عزبة ابوالدهب - عزبة عبدالعزيز عليان ).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.