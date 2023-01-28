تكثيف حملات النظافة ودهان الأرصفة بشوارع مدينة الأقصر

وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمحافظة على النظافة العامة بمدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حيث تم رفع القمامة ودهان بلدورات وغسيل الأرصفة، وتنفيذ حملات نظافه برفع تراكمات من طريق الزناقطة العمومي وطريق منشأة العماري العمومي والوحده البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقي والحي القديم وتسوية طريق منشأة العماري العمومي من محطة وقود عواد حتي الفرقة ١٥ بالوردية الصباحية، فضلاً عن اعمال دهان بلدورات شارع المطار العمومي، بدءً من كبري المطار حتي بوابة المطار والجدارية

أما أعمال الوردية المسائية من منطقة جنوب تمشيط مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل وكذلك تم تفريغ حاويات نزلة الزناتى والعندليب والمدينة المنورة والعصارة ونادى المدينة وشركة بيع المصنوعات والمطافى والبندر وحاويات الشيراتون والشهداء، اما اعمال الورديه الليليه تم عمل حمله نظافه عامه بالتنسيق مع فرقه الانقاذ بشارع خالد بن الوليد والجولي فيل.



وفي حملة نظافة مكبرة بنطاق حي شمال تم كنس المنطقة بجوار المرسي السياحي أمام معابد الكرنك، وشارع الكورنيش بدءً من التله حتي قاعة المؤتمرات وتفريغ الجور علي الكورنيش وداخل ساحة معابد الكرنك وتمشيط الساحه ورشها بالمياه بالتنسيق مع حي شرق والمطار، بالإضافة الي جمع المخلفات بالمسطحات الخضراء بحديقة التله وطريق المطار بمنطقة شمال

وفي حي شرق تم تنفيذ أعمال الورديه الليليه، استهدفت الحمله رفع وإزالة المخلفات أولاً بأول من جميع الحاويات بشوارع الحي المختلفه، واستكملت أعمال الوردية الصباحيه برفع ناتج قص الأشجار بطريق سيالة بدران.



ومن جانبه أكد الدكتور علي الشرابي ، على ضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين وغسل الأرصفة لإضفاء مظهر جمالي على الأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطنين، استعداداً لاستقبال إجازة نصف العام.