مكاسب أسبوعية جماعية للمؤشرات الأمريكية مع اقتراب اجتماع الفيدرالي

أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الجمعة على ارتفاع بدعم من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة نمو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

إذ كشفت بيانات وزارة التجارة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.

وارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 28 نقطة في جلسة الجمعة مسجلاً سادس ارتفاع يومي على التوالي،

كما حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.8% مسجلاً ثالث ارتفاع أسبوعي في شهر يناير الحالي.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.25% وبنحو 2.5% خلال الأسبوع بأكمله مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي في شهرين.

وجاء الدعم من تحقيق أرباح بأعلى من التوقعات لنحو 69% من الشركات التي أعلنت عن نتائجها، والذي يعتبر أفضل من متوسط 66٪ على المدى الطويل

وأظهر مؤشر ناسداك المركب تفوقاً في الأداء على باقي المؤشرات الأمريكية بعد ارتفاعه بنحو 1% في جلسة الجمعة وبنسبة 4.3% خلال الأسبوع بأكمله، ليحقق بذلك رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي في أكثر من 4 أشهر.

ويترقب المستثمرون مزيج من البيانات المهمة في الأسبوع المقبل، فإلى جانب بيانات التضخم وقرار الفدرالي حول أسعار الفائدة، هناك سلسلة من نتائج الشركات الأمريكية العامة مثل: Apple Amazon، ،Alphabet وMeta Platforms .

سهم Chevron

هبط سهم Chevron بأكثر من 4% ليفقد جميع مكاسب الأسبوع مسجلاً أعلى خسارة يومية له في 4 أشهر.

وجاءت هذه الخسائر على الرغم من تسجيل الشركة أرباحاً قياسية في عام 2022، ولكن أرباح الربع الرابع كانت أقل من التوقعات، إذ تجاوز صافي ربح ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة لعام 2022 الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2011 بنحو 10 مليارات دولار.

إلا أن ارتفاع النفقات وضعف أرباح النفط والوقود ترك أرباح الربع الرابع أقل بنسبة 6.6% من توقعات وول ستريت.