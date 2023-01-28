سفارة مصر بالدوحة.. تعرف على المستندات المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز السفر

قالت سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة القطرية - الدوحة : إن الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز السفر المصري تتمثل في:



أولا المواليد الجدد :

· أصل وصورة من شهادة الميلاد المصرية المميكنة ، وأصل وصورة جواز سفر الأب والأم ، وأصل وصورة عقد الزواج، و 4 صور خلفية بيضاء مقاس (4X6).

ثانيا : لمن هم أقل من 16 عاما:



· أصل وصورة من شهادة الميلاد المصرية الممكنة، وأصل وصورة جواز السفر (صفحة 1 في الجواز المميكن ، ومن صفحة 1 حتي صفحة 9 بالنسبة للجواز اليدوي )، و 4 صور خلفية بيضاء( (4X6).



ثالثا: لمن بلغ 16 عاما :



· أصل وصورة جواز السفر ، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي المصرية ويصدر الجواز بصلاحية 7 سنوات ، وفي حالة عدم وجودها يتم تقديم أصل وصورة شهادة الميلاد المميكنة ويصدر جواز السفر بموجبها بصلاحية 3 سنوات . - يتم تدوين المهنة وفقا للمدونة في بطاقة الرقم القومي أو بموجب شهادة من جهة العمل مصدقة من الخارجية القطرية أو الخارجية المصرية .



وللذكور ؛ أصل مستند التجنيد أو يكون مدون غير مطلوب في الجواز المميكن أو ختم غير مطلوب للتجنيد في الجواز اليدوي، ولمن بلغ 29 عاما ، لا يتم استخراج جواز سفر له أو تمديد جواز سفره علي أن يقوم المواطن بتقديم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فر بلوغهم ذلك السهم لتحديد موقفهم من التجنيد.



وللإثاث، يتم تقديم مستند الحالة الاجتماعية ( قسيمة الزواج ، وصورة جواز الزوج أو بطاقة الرقم القومي الخاصة به / قسيمة الطلاق/ شهادة وفاة الزوج أو إقرار بكونها لم يسبق لها الزواج .



للطلبة والطالبات حتى المرحلة الثانوية الطالبات الجامعيات ، يتم تقديم قيد دراسي مصدق من الخارجية القطري ، وبالنسبة لطلبة الجامعات يتم الحصول من المكتب الثقافي المصري بما يفيد أنه تحت الإشراف العلمي .



وبالنسبة لجواز السفر التالف : يرجى مراعاة إحضار أصل جواز السفر التالف.



· رابعا بالنسبة لجواز السفر بطل الفاقد:



أصل بلاغ الفقدان من إدارة أمن العاصمة مصدق من الخارجية القطرية ، وصورة جواز السفر المفقود ، إعلان منشور في الجريدة عن فقدان جواز السفر، وتقوم سفارة جمهورية مصر العربية بمخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول علي موافقة إصدار جواز السفر بدل الفاقد ، علما بأن الموافقة تستغرق حوالي شهر ، ومن ثم يتم تقديم مستندات تجديد الجواز في حالة وصول الموافقة .

ملحوظة: يجب حضور صاحب المعاملة شخصيا ، كما يرجى مراعاة التقديم علي الجواز الجديد قبل شهرين علي الأقل من انتهاء الجواز الحالي ، علما بأن ورود الجوازات من جمهورية مصر العربية يستغرق حوالي ثلاثة أشهر .

الرسوم :

رسوم إصدار جواز سفر جديد/تجديد مبلغ 670 ريال قطري .

رسوم إصدار جواز سفر بدل فاقد أو تالف مبلغ 820 ريال قطري.

