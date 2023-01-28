كبسولة مشعة تثير حالة من القلق في أستراليا.. صور

حالة من التأهب شهدتها ولاية أستراليا الغربية، وذلك بعد إعلان السلطات المحلية فقدان كبسولة مشعة تستخدم في التعدين أثناء نقلها إلى بيرث عاصمة الولاية.



وقالت وكالة «رويترز» إن السلطات في أستراليا الغربية أصدرت تحذيرًا من خطر مادة مشعة في عدة مناطق، بينها بيرث.



وفي سياق مُتصل، قالت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الأسترالية إن الكبسولة المفقودة تحتوي على السيزيوم 137، ضاعت أثناء النقل من شمال نيومان، وهي بلدة صغيرة في منطقة كيمبرلي النائية، إلى الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث.



وأضافت إدارة الطوارئ إن المادة في الكبسولة تستخدم المادة داخل أجهزة القياس في عمليات التعدين. ويمكن أن يسبب التعرض لهذه المادة حروقا أو مرضا إشعاعيا.



وأفادت السلطات أن الشاحنة غادرت الموقع في 12 يناير كانون الثاني، لكن لم يُعثر على الكبسولة المفقودة حتى الأسبوع الماضي فتم تنبيه أجهزة الطوارئ.