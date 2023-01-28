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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من كابتن جيم لصانع محتوى على التيك توك.. قصة البلوجر أحمد ديجو.. شاهد

أحمد ديجو ، صانع
أحمد ديجو ، صانع محتوى على " تيك توك "

قال أحمد ديجو ، صانع محتوى على " تيك توك " ، إن عمله الاساسي مدرب لياقة بدنية ، وانتقاله للسوشيال ميديا كان بالصدفة ، من خلال عميل لديه كانت لديه رؤوية بأنه يصلح لتقديم محتوى على السوشيال ميديا .

وأضاف " ديجو " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية لميس سلامة " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن هذا العميل الذي اقترح عليه أن يقدم محتوى على السوشيال ميديا أصر عليه لمدة 3 شهور ، حاى طلب منه أن يفتح له حساب على " اليوتيوب " ، وبدأ مسيرته على السوشيال ميديا بفيديوهات عن اللياقة البدنية .

وأشار ، إلى أنه اكتشف خلال تقديمه للمحتوى الرياضي أنه لديه القدرة على قول أحكام وعبر في الحياة ، وبطريقة كوميدية ، حيث لا يزيد الفيديو عن 20 ثانية . 

أحمد ديجو برنامج صباح البلد تيك توك السوشيال ميديا الكاتب الصحفي أحمد حمدي

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