من كابتن جيم لصانع محتوى على التيك توك.. قصة البلوجر أحمد ديجو.. شاهد

قال أحمد ديجو ، صانع محتوى على " تيك توك " ، إن عمله الاساسي مدرب لياقة بدنية ، وانتقاله للسوشيال ميديا كان بالصدفة ، من خلال عميل لديه كانت لديه رؤوية بأنه يصلح لتقديم محتوى على السوشيال ميديا .

وأضاف " ديجو " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية لميس سلامة " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن هذا العميل الذي اقترح عليه أن يقدم محتوى على السوشيال ميديا أصر عليه لمدة 3 شهور ، حاى طلب منه أن يفتح له حساب على " اليوتيوب " ، وبدأ مسيرته على السوشيال ميديا بفيديوهات عن اللياقة البدنية .

وأشار ، إلى أنه اكتشف خلال تقديمه للمحتوى الرياضي أنه لديه القدرة على قول أحكام وعبر في الحياة ، وبطريقة كوميدية ، حيث لا يزيد الفيديو عن 20 ثانية .