تقرير أفريقي: مصر تشكل 18% من إجمالي الإنتاج الزراعي للقارة.. وهذا ما سيحدث في 2030

أشاد موقع أفريقيا فاكت زون «Africa fact zone» المتخصص في الشؤون الأفريقية بالتقدم الكبير الذي حققته مصر على مستوي القطاع الزراعي خلال العام 2022.



وقال الموقع إن خلال العام الماضي، شكلت مصر 18% من إجمالي الإنتاج الزراعي لقارة أفريقيا، حيث صدرت أكتر من مليون طن من الفواكه والخضروات إلى 150 دولة في جميع أنحاء العالم بقيمة 3.5 مليار دولار.



وتابع الموقع في تقرير نشره أن مصر تسير بخطا واسعة في القطاع الزراعي، حيث تسعى إلى زيادة رقعتها الزراعية من 9.5 مليون فدان إلى 15 مليون فدان بحلول عام 2030.



وأضاف موقع أفريقيا فاكت زون أنه من المتوقع أن يزداد الإنتاج الزراعي لأفريقيا من 280 بليون دولار سنويا إلى تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

وعلى مدار سنوات الماضية شهد القطاع الزراعي في مصر تطورا كبيرا، وذلك من هلال تطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، فقد أنشأت الحكومة عددًا من المشروعات مثل مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان.