عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ثالث أيامه.. الزوار يتوافدون على معرض القاهرة الدولي للكتاب| شاهد

صدى البلد

أقبل عدد كبير من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ال ٥٤، بثالث أيامه وسط انتشار واسع على صالاته المختلفة.

ورصدت عدسة صدى البلد، الأجواء اليوم السبت ٢٨ يناير، وإقبال فئة الشباب على حضور الندوات المختلفة والفقرات الثقافية والترفيهية.

txt

معرض القاهرة الدولى للكتاب يواصل فتح أبوابه للجمهور.. أبرز مانشيتات صباح البلد

وقال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن هناك مفاجآت يشهدها  معرض الكتاب فى هذا العام، فى دورته ال ٥٤، و أن هناك كتب حديثة للغاية فى المعرض كان عليها إقبال شديد، مضيفا أن معرض الكتاب مهم للجميع كقوة مصر الناعمة.

وأضاف مدير معرض  الكتاب، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السى بى سي، أن هذا العام يشهد إنضمامات عديدة من المبادرات للمعرض منها مبادرة التضامن الاجتماعي للعام الثانى على التوالى لها، و مبادرة المخدرات، و مبادرة التنمية المحلية، و مبادرة أيادى مصر،  و أيضا  المنحة الإلكترونية التى تعرض المنتجات التراثية و اليدوية، و تسويقها، و ايضا مبادرة البريد للعام الثاني لها على التوالى لمشاركتها  فى المعرض.

ونوه إسلام بيومى، إلى أن هناك إهتمام كبير من قبل الدولة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لاهميته على مستوى الوطن العربى بالكامل.

وأشاد بيومى، بتوافد أعداد غفيرة غير متوقعة، من الجمهور من الصباح  الباكر على معرض الكتاب، منتظرين افتتاحه.

9BAFB8B7-4A07-4D83-AD60-DF2383BA6637
9BAFB8B7-4A07-4D83-AD60-DF2383BA6637
7DACC7A3-D4C9-4EBF-8F22-3D2601899566
7DACC7A3-D4C9-4EBF-8F22-3D2601899566
4685AA36-7BEB-4036-A6B8-02D8A3248E18
4685AA36-7BEB-4036-A6B8-02D8A3248E18
81FE8F1F-ED58-48F3-A0D9-E24900C72905
81FE8F1F-ED58-48F3-A0D9-E24900C72905
3A825F96-E6A1-40A2-8C4C-A61D32473236
3A825F96-E6A1-40A2-8C4C-A61D32473236
774B2841-BF32-4BDA-9EA6-8AA1D45D7882
774B2841-BF32-4BDA-9EA6-8AA1D45D7882
4CE92F8D-1BAB-49AA-9526-061CE9924C46
4CE92F8D-1BAB-49AA-9526-061CE9924C46
4A29B71E-9B4B-4557-8D72-39AAC535569C
4A29B71E-9B4B-4557-8D72-39AAC535569C
786E1E51-C23C-4244-A970-C19688D7A23C
786E1E51-C23C-4244-A970-C19688D7A23C
CE55392D-176A-4681-92A3-306641587909
CE55392D-176A-4681-92A3-306641587909
11DBB8DA-2BB6-4176-8B03-6F0C9ECCB893
11DBB8DA-2BB6-4176-8B03-6F0C9ECCB893
90734A92-1EB4-4FFA-86A2-755BB650342B
90734A92-1EB4-4FFA-86A2-755BB650342B
D259A52F-528E-4E17-80B4-D68A161483F8
D259A52F-528E-4E17-80B4-D68A161483F8
09CCB9E9-95D5-4484-94E3-F7085EB81988
09CCB9E9-95D5-4484-94E3-F7085EB81988
1F0811F4-BB9E-404D-AC97-6520CA42F0CA
1F0811F4-BB9E-404D-AC97-6520CA42F0CA
C00B1F47-1F20-4CF5-9F0F-90D942D34341
C00B1F47-1F20-4CF5-9F0F-90D942D34341
2EAB0D42-1EF7-4A30-B07B-832E262A35B5
2EAB0D42-1EF7-4A30-B07B-832E262A35B5
1EFFD87F-0919-4FAC-BEF8-17F20FF3BE90
1EFFD87F-0919-4FAC-BEF8-17F20FF3BE90
C8CCB4E9-C55B-4A1E-8539-21178F89C552
C8CCB4E9-C55B-4A1E-8539-21178F89C552
316718D5-263F-438E-A067-47DC1B5EB941
316718D5-263F-438E-A067-47DC1B5EB941
353F0EF3-F1DC-4115-A2DF-DF7F4F4B0B46
353F0EF3-F1DC-4115-A2DF-DF7F4F4B0B46
B95B4904-0520-470A-BF72-A760F88589CD
B95B4904-0520-470A-BF72-A760F88589CD
معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

الجثث تفحمت.. اللقطات الأولى من حادث تصادم تريلا وملاكي في البحيرة| أسماء الضحايا

ترشيحاتنا

خدمات تهمك|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. والدولار يتراجع أمام الجنيه

فندق ساحر على شاطئ المضيق للأهلي في المغرب.. صور

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب النسكافيه المغشوش

إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخصا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

قرار عاجل في طعن رجل الأعمال الراحل محمد الأمين على سجنه 3سنوات

فيديو .. لحظة إطلاق النار في حي سلوان بالقدس وإصابة 2 مستوطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ