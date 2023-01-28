عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو .. لحظة إطلاق النار في حي سلوان بالقدس وإصابة 2 مستوطنين

إسرائيل
إسرائيل

أصيب شخصين من المستوطنين الإسرائيليين، وذلك جراء إطلاق نار في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة.


ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحد المصابين جروحهما خطيرة، وأن موقع إطلاق النار شهد استنفارًا أمنيًا مكثفًا.
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار عند مدخل كنيس يهودي بحي النبي يعقوب بالقدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط 7 ضحايا على الأقل فيما قالت منظمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية «نجمة داوود الحمراء» إنه بخلاف القتلى تم تسجيل 10 إصابات، بعضهم في حالة حرجة. ووفقًا لما ذكرته الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق «تم تحييد مطلق النار».


وفي أعقاب هذا الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبة إضافية.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.

الضفة الغربية حالة حرجة القدس المحتلة إسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

الجثث تفحمت.. اللقطات الأولى من حادث تصادم تريلا وملاكي في البحيرة| أسماء الضحايا

موضوعات متعلقة

تقرير أفريقي: مصر تشكل 18% من إجمالي الإنتاج الزراعي للقارة.. وهذا ما سيحدث في 2030

كبسولة مشعة تثير حالة من القلق في أستراليا.. صور

تحذيرات عاجلة من دول أوروبية لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا

تحطم 3 طائرات عسكرية في الهند.. فيديو

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الكارثة تقترب .. تحذيرات أمريكية عاجلة من اندلاع حرب عالمية

روسيا تطالب مبعوث لاتفيا بمغادرة البلاد

البيت الأبيض عن الأوضاع في فلسطين: على جميع الأطراف نزع فتيل الأزمة

ترشيحاتنا

خدمات تهمك|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. والدولار يتراجع أمام الجنيه

فندق ساحر على شاطئ المضيق للأهلي في المغرب.. صور

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب النسكافيه المغشوش

إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخصا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

قرار عاجل في طعن رجل الأعمال الراحل محمد الأمين على سجنه 3سنوات

فيديو .. لحظة إطلاق النار في حي سلوان بالقدس وإصابة 2 مستوطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ