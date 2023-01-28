فيديو .. لحظة إطلاق النار في حي سلوان بالقدس وإصابة 2 مستوطنين

أصيب شخصين من المستوطنين الإسرائيليين، وذلك جراء إطلاق نار في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة.



ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحد المصابين جروحهما خطيرة، وأن موقع إطلاق النار شهد استنفارًا أمنيًا مكثفًا.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار عند مدخل كنيس يهودي بحي النبي يعقوب بالقدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط 7 ضحايا على الأقل فيما قالت منظمة الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلية «نجمة داوود الحمراء» إنه بخلاف القتلى تم تسجيل 10 إصابات، بعضهم في حالة حرجة. ووفقًا لما ذكرته الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق «تم تحييد مطلق النار».



وفي أعقاب هذا الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبة إضافية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.