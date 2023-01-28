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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: صلاة التراويح في مسجد الحسين ستكون بنصف حزب.. صور وفيديو

مؤتمر وزارة الأوقاف
مؤتمر وزارة الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بتلاوة نصف حزب من القرآن "ربعين"، ويؤم المصلين كبار قراء الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف في المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن، السبت، بأحد فنادق القاهرة، إن الأمر في صلاة التراويح للتوافق بين الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط، والأمر فيه توسعة.

وأشار إلى أننا نرد ردا عمليا على المتطاولين على كتاب الله عز وجل، مشيرًا إلى أنه كلما حدث أي تطاول على كتاب الله يزيد عدد الباحثين عن الحق، مشددًا على أن حفظ القرآن هو أحد المعاني التي نأخذها من اسم الله عز وجل.

وقال وزير الأوقاف:"لن ننجر إلى صراعات لفظية، وإنما يكون من خلال خدمة كتاب الله"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، الذي وجه بمضاعفة مكافآت الفائزين في المسابقة من ذوي الهمم والناشئة، وتم رفعها من ٣٠ إلى ٦٠ ألف.

 

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