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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: التوسع فى إنشاء شوادر أهلا رمضان بجميع المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد المعرض اللوجستى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير التنمية بمحافظة مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه  اللواء هشام آمنة بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالاسعار المعلنة طول مدة المعرض.

كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام الجهات التنفيذية بالمحافظة بحملات مكثفة يومياً على جميع المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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