برلمانية تطالب بضرورة زيادة مخصصات الدعم للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عدداً من التحديات أمام الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وطالبت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن أهم هذه التحديات هى ضرورة زيادة مخصصات الدعم للحماية الإ جتماعية من خلال توسيع قاعدة الحماية الإجتماعية ، ودعم الفئات الأولى بالرعاية ، بالإضافة إلى الإهتمام بالرعاية الصحية والتعليم من خلال رفع مخصصاتهما فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا سننتظر الموازنة الجديدة للدولة عندما ترسلها الحكومة إلى البرلمان لكى نتناقش فيها ونرى الأفضل للمواطن بها.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير المالية بإطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني.