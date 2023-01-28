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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يشيد بأداء هند عبد الحليم في أزمة منتصف العمر

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

أشاد الجمهور بأداء الفنانة هند عبد الحليم، في مسلسل “أزمة منتصف العمر" حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل بعد عرض الحلقة الاولى من العمل.

كما أشادت بها الفنانة جيهان خليل، حيث كتبت تعليقا قالت من خلاله: “حبيبتي برافو حقيقي .. اتفرجت وجوه الشخصية بسلاسة في كل المشاهد، ومشهد الخناقة اكثر من رائعة .. مبروك”.

هند عبد الحليم تواجه زوجها السابق في مسلسل أزمة منتصف العمر

هند عبد الحليم تعاني من الإدمان في «أزمة منتصف العمر»

يذكر أنه في مشهد مؤثر ومع تصاعد كبير في الأحداث، كشفت أحدث حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، عن مواجهة قوية بين سلمى (هند عبد الحليم) وعمر (كريم فهمي) زوجها السابق داخل غرفته في أحد الفنادق، فبعد أن تسببت سلمى في خلق مشاكل بين عمر وزوجته الجديدة (رنا رئيس) انتهت بالطلاق، ذهبت سلمى إليه لتخبره باستمرار حبها له وعدم تمكنها من العيش بدونه، وذلك في محاولة منها لاسترجاع علاقتهما معًا، لكن يرفضها عمر بسبب عدم حبه لها.

وانفعلت سلمى بشدة بعد رفض عمر لها، لتواجه بحقيقة أنها الشخص الوحيد الذي يعرف أسراره وماضيه، وأنه تخلى عنها في أكثر وقت احتاجته بجانبها، لذلك هي الأحق بحبه، لكن ينفعل عمر ويطردها خارج غرفته، لتضطر سلمى الرحيل بسبب نظرات نزلاء الفندق لها وسط بكائها بحرقة.

ويتصدر مسلسل أزمة منتصف العمر تريند منصة شاهد بعد تصاعد الاحداث الكبير الذي شاهدته أولى حلقات المسلسل، ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان.

كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.

هند عبد الحليم الفنانة هند عبد الحليم أزمة منتصف العمر جيهان خليل الفنانة جيهان خليل شاهد

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