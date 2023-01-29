سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 29-1-2023

أظهر سعر الذهب في مصر، ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-1-2023، دون أي تغيير يذكر وذلك علي أساس أسبوعي.

وبحسب منصة تحديد سعر المعدن الأصفر الأشهر وهي إيجيبت جولد برايس توداي؛ والتي كشفت عن استقرار المشغول الذهبي علي مختلف أنواعه في محلات الصاغة



عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2000 جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.



عيار 18



وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1500 جنيها للبيع و 1509 جنيها للشراء.



عيار 14



وصل سعر عيار 14 أقل الأعيرة الذهبية قيمة نحو 1167 جنيها للبيع و 1173 جنيها للشراء.

توقعات سعر الفائدة

وتحسنت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لتتخذ خطوات أبطئ ، لينخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي، لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.

ومقارنة بشهر سابق، ارتفع المقياس الأساسي -الذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه المقياس الأكثر دقة لقياس وجهة التضخم- بنسبة 0.3%. ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. كلاهما كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالخدمات مع استمرار تراجع تضخم أسعار السلع.



كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب 2 مليون جنيه للبيع و 2.011 مليون جنيه للشراء



أوقية الذهب



بلغت أوقية الذهب نحو 62.2 ألف جنيه للبيع و 62.6 ألف جنيه للشراء.

عيار 21



سجل عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1750 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14 ألف جنيه للبيع و 14.1 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصات العالمية



وكانت العقود الأجلة للذه قد شهدت هبوطا في نهاية تعاملات أمس للمرة السادسة علي التوالي، لتشهد العقود الآجلة للذهب تراجعا بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قرارًا بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة.

انخفاض التضخم

ذكر محللون أن ارتفاع وتيرة التضخم المتوقعة خلال الفترات المقبلة ستضطر بصناع السياسة النقدية على مواصلة الضغط التصاعدي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضاً إلى نمو أسعار الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان، التي ارتفعت قليلاً إلى 0.32% الشهر الماضي

وتراجع الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3% في ديسمبر. وانخفضت النفقات المعدلة للتضخم على البضائع بنسبة 0.9%، بينما خمد الإنفاق على الخدمات، وهو أول شهر بدون زيادة منذ يناير 2022.

وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 0.3%، واستقرار المقياس العام على أساس شهري.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المسؤولون بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلى ربع نقطة الأسبوع المقبل، وسيناقشون مقدار الزيادة التي يحتاجون إليها لضمان انخفاض الأسعار إلى الأبد.



