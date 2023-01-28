أول وحدة متكاملة بالصعيد|تشغيل «الإندولاب» لإجراء العمليات الكبرى بقسم الجراحة بمستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، عن بدء تشغيل وحدة "الإندولاب" بعمليات قسم الجراحة العامة، والتى تعتبر إضافة كبيرة جداً لإجراء العمليات الجراحية الكبرى المعقدة مما يوفر الحاجة للتدخل أكثر من مرة.

و تابع منصور، يأتى ذلك فى إطار خدمات العمليات المتقدمة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة والتي تحتاج إلى مهارة طبية خاصة بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وتحت إشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.





وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، بأن وحدة الإندولاب تجرى العمليات الجراحية الكبرى المعقدة بإستخدام مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية ومنظار البطن الجراحي في آن واحد.

وقال الدكتور محمد عمر الأنصارى، أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي والمناظير بقسم الجراحة العامة، تم إجراء عمليتين باستخدام هذه التقنية، حيث كانت العملية الأولى لفتاة تبلغ من العمر 24 عامًا حضرت إلى عيادة جراحات المناظير والجهاز الهضمي والقنوات المرارية وكانت تعانى من صفراء انسدادية نتيجة وجود عدد كبير من الحصوات في القنوات المرارية، فتم اجراء منظار قنوات مرارية واستخراج حصوات القناة المرارية وتم عمل استئصال للمرارة بواسطة منظار البطن الجراحي في عملية واحدة.

وتابع الأنصارى، حيث إن مثل هذه الحالات بالسابق كانت تخضع لثلاث تدخلات جراحية وهى عمل منظار قنوات مرارية لإزالة الحصوات وتركيب دعامة بلاستيكية بواسطة منظار القنوات المرارية ثم بعد ذلك تخضع المريضة لعملية أخرى لاستئصال المرارة بواسطة منظار البطن الجراحى، ثم تخضع لعملية ثالثة لإزالة الدعامة البلاستيكية بواسطة منظار القنوات المرارية في ثلاث جلسات تخديرية مختلفة، وبإضافة هذه الوحدة تم إجراء العمليات الثلاثة في مرة واحدة وفى جلسة تخديرية واحدة باستخدام تقنية منظار الهيبرد .

(Hybrid combined ERCP plus laparoscopic cholecystectomy).

وأضاف الأنصارى، كانت العملية الثانية لمريض يبلغ من العمر 36 عاماً وقد حضر إلى عيادة جراحات الجهاز الهضمي والمناظير والقنوات المرارية، وقد أجرى جراحة سابقة لاستئصال ورم بالقولون وتحويل مسار الاخراج أثبتت الأشعات أثناء تحضير المريض وجود ضيق بالقولون وتم اجراء منظار قولون لتشخيص وتوسيع الضيق ثم اجراء غلق لفتحة الكولوستومى فى نفس العملية.

وأضاف الدكتور محمد يسرى، مدير مستشفى الحرم الجامعي بأن الحالتين بحالة جيدة ويتلقيان العناية الطبية بالقسم الداخلي بالمستشفى.



ضم الفريق الطبى فى العمليتين الدكتور محمد عمر الأنصارى، أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي والمناظير والقنوات المرارية بقسم الجراحة العامة، الدكتور أحمد صافى، مدرس الجراحة العامة والمناظير، والطبيبة هند الطيرى، مدرس مساعد بالقسم، بالإضافة إلى الأطباء المقيمين بقسم الجراحة العامة.

وشارك أيضًا من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتورة زينب مصطفى، مدرس التخدير، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين وذلك تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.