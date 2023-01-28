محشي وبط.. أول تعليق من ياسمين عز على فيديو الشيخ مبروك عطية

علقت الإعلامية ياسمين عز، لأول مرة، عن ما اسمته الفيديو المسرب لها مع الشيخ مبروك عطية، والذى تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت: “وقت ما باخد إجازة مينفعش تمر بسلام الأسبوع اللي فات طلعوا الفيديو وقالك إلحق حلقة ياسمين مع الشيخ مبروك عطية”، متابعة: "الفيديو المسرب جابوه من علي شاهد".

وتابعت ياسمين عز: “الفيديو المتداول كان من 8 شهور وقت استضافتي للشيخ مبروك عطية وكنا وقتها بنتكلم عن الرجل والمرأة بشكل عام وكان بيتكلم عن الأكل ووقتها أن كلمته عن المحشي”.

وأوضحت: "سألت الشيخ لو فيه زوج متزوج وزوجته مش بتعرف تعمل محشي، بس وقتها أنا مكنتش بعرف حاليا أنا اتعلمت إضافة إلي أني استاذة ورئيسة قسم في عمل البط".

