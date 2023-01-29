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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفسي أروح المدرسة.. مرض نادر يحرم علاء من المشي ويقضي على حلمه: نفسي أبقى دكتور| لايف

علاء حمدى
علاء حمدى

شاء القدر أن يصاب الطفل علاء حمدى ابن قرية العركى بـ قنا ، بـ نقص فى أوتار القدم، أدى لحرمانه من المشى والالتحاق بالمدرسة، مثل أشقائه و أقرانه فى السن، لكن القدر أتاح إجراء عملية جراحية تحقق حلم الطفل الصغير فى المشى والالتحاق بالمدرسة.

العملية الجراحية لإصلاح خلل القدم وإعادتها لطبيعتها، أصبحت الأمل الوحيد أمام الطفل الصغير ووالده الذى لا يملك من حطام الدنيا سوى العمل باليومية، لكن تكاليفها تفوق قدرات الأب و أسرته، حيث تزيد تكاليفها عن 130 ألف جنيه، تفوق قدرات الأسرة بالكامل.

أمنية علاء أن يذهب للمدرسة

الطفل الصغير كل أمنيته أن يمشى مثل شقيقه التوائم، ويذهب إلى المدرسة، حيث دائما ما يقول أنه يحلم بدخول كلية الطب، لكن القدر أراد أن يبقى علاء غير قادر على الحركة، ما دفع والده للتجول به على أطباء الأطفال والعظام، حتى استقر فى النهاية على أطباء المخ والأعصاب.

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قال حمدى أحمد عمر " والد الطفل"، ولد علاء ابنى منذ 9 أعوام مع شقيقه التوائم، وكانت الأمور طبيعية، لكن فوجئنا بعد عام ونصف أن شقيقه التوائم يمشى  بشكل طبيعى، و علاء لا يتمكن من الحركة، فتوجهت به إلى أطباء الأطفال، و أفادوا جميعاً بأنه يعانى من نقص كالسيوم وسوف يمشى بعد فترة، لكن الأمور لم تتحسن، فذهبنا به إلى أطباء عظام.

يعانى من نقص فى أوتار القدم

و تابع والد الطفل، بعد فترة من التردد على الأطباء و صرف الأدوية المختلفة والتشخيصات الخاطئة، توجهنا إلى طبيب مخ و أعصاب، والذى أخبرنا بأن علاء يعانى من نقص فى أوتار القدم، ويحتاج لعملية تطويل للأوتار، حيث أن نقصها سبب إعاقة المشى والحركة، وهو ما أدى لحرمانه من دخول المدرسة مثل أشقائه.

واستطرد والد علاء: "حاولت كثيراً مع الأطباء فى محافظات مختلفة، لكن الجميع فى النهاية كان يجمع على أن حالة ابنى تحتاج عملية أوتار، لكن تكاليفها تفوق قدراتى وظروفى المادية، كما أن المستشفيات الحكومية بقنا لا توجد بها مثل هذه العمليات التى تحتاج لتقنيات عالية.

تكاليف العملية تفوق قدراتى المادية

ويتمنى والد الطفل علاء، أن ينظر المسئولين بعين الرحمة والرأفة لحالة ابنه علاء، بإصدار قرار علاج بعلاجه على نفقة الدولة فى مستشفى يتولى إجراء مثل هذه الحالات، حتى يتمكن من المشى و ممارسة حياته بشكل طبيعى، و يلتحق بالمدرسة التى يحلم بها.

و قال حمدى أبوزيد" ابن عم الطفل"، المشكلة بدأت منذ سنوات، وعانينا بشدة حتى تم تحديد و تشخيص حالة علاء، حيث كانت التشخيصات فى البداية خاطئة، لكن عرض الحالة على طبيب مخ و أعصاب أفاد بضرورة إجراء عملية تطويل للأوتار حتى يتمكن من المشي، لكن نظراً لعدم قدرة والد علاء على توفير تكلفة العملية، يتعاطى مسكنات لتخفيف الآلام و الحفاظ على حالته من التدهور أكثر من ذلك.

مستشفيات قنا لا تتيح إجراء العملية

و أضاف أبوزيد، بأن المستشفيات الحكومية بـ قنا ، لا توجد بها إمكانيات لإجراء مثل هذه الجراحة، ونتمنى من خلالكم أن يستجيب المسئولين لحالة علاء ويتم اجـراء الجراحة فى القريب العاجل، حتى يتحقق حلم الطفل الصغير بالمشى والالتحاق بالمدرسة.

و قال أحمد أبوزيد"ابن عم الطفل"، حالة الطفل علاء نادرة، وتحتاج لجراحة ممن نوع دقيق، فهو يتمتع بذكاء حاد وحماس للذهاب إلى المدرسة، لكن ظروف الإعاقة تمنعه من الذهاب للمدرسة، لذلك نتمنى أن يصل صوتنا من خلالكم للمسئولين، لاتخاذ قرار إنساني بحق الطفل علاء، حتى يتحقق حلمه بالذهاب إلى المدرسة.

 

 

 

علاء حمدى

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قنا قرية العركى يحلم بالمشى نقص بالأوتار حلم الطفل الصغير علاء

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