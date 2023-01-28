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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأعمال في كل شبر بأرضها|وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمطروح

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية خلال زيارة مطروح

أكد  اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح وأهلها والذي انعكس على تواصل الأعمال بكل شبر من أرجاء المحافظة.

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جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمطروح والذي كان في استقباله اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
وأضاف  أن هناك حجم أعمال كبيرًا يتم في شتى ربوع مصر ونعمل على أن يتحقق الاستفادة لكل المواطنين من المشروعات التي تتم.
وأشار إلى أننا نأمل أن يكون هناك تعاون بين القيادات الشعبية مع القيادات التنفيذية لأن ذلك سوف يحقق الأهداف المرجوة ويحقق ما تهدف إليه الدولة من تنمية. 

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