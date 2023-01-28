التايكوندو يعقد دورة دولية للتصنيف الطبي والفني للباراتايكوندو

يعقد الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة محمد مصطفى بالتعاون مع لجنة الباراتايكوندو بالاتحاد الدولى للتايكوندو دورة دولية للتصنيف الطبى والفنى للباراتايكوندو من المستوى الثانى للمرة الأولى في مصر وافريقيا

وسيقام علي هامش بطولة مصر الدولية الأولى للباراتايكوندو ( يومى 14 & 15 فبراير 2023 دورة دولية للتصنيف الطبى والفنى للباراتايكوندو من المستوى الثانى وذلك بحضور وإشراف لجنه من الإتحاد الدولى للتايكوندو

وسوف يسبق ذلك اقامة دورة دولية للمصنفين (من المستوى الأول) أون لاين ، والتى يشترط اجتيازها للحصول على المستوى الثانى بالقاهرة

جدير بالذكر أن اتحاد التايكوندو يستعد لتنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب والكبار وهي أولي محطات اختيار عناصر المنتخب للمشاركة في بطولة العالم والبطولات الرسمية العالمية والقارية المقرر إقامتها في 2023

وكان اتحاد التايكوندو قد قرر تمديد موعد التسجيل في بطولة مصر الدولية الأولي للباراتايكوندو حتي موعد 10 فبراير الساعة 12 مساء وذلك استجابة لطلبات عديد من المنتخبات الدولية والأندية المحلية الراغبة فى التسجيل والمشاركة بعد قيامها بتجديد الرخص الدولية للاعبيها .