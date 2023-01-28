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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق : السيسي يقود دبلوماسية نشطة منذ توليه الرئاسة

صدى البلد

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي  للدول  الثلاث الهند وأذربيجان وأرمينيا  تأتي في إطار الاهتمام بتوسيع العلاقات، شرقاً وليس إدارة الظهر لدول أخرى حيث أن مصر أكدت على ذلك مراراً وتكراراً .

مضيفا ، مصر دولة منفتحة على الجميع  وهي دولة عدم انحياز تحتمل  دبلوماسية عريقة تربطها بكل اطياف العالم وهي من الدول  التي تستضيف  على أراضيها  اكبر  عدد من سفارات العالم    "مؤكداً : اتجاه الرئيس إلى الشرق لا يعني أبدا أننا أدرنا ظهرنا للغرب.

وشدد في مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  على أن -مصر تفتح  ملفات  كثيرة في جولتها  شرقاً  في عدد كبير من الملفات التي شابها  بعض الخمول لفترات في إطار حرص مصر أن تكون عضواً  ناشطاً على الصعيد الدولي سواء في التجارة او السياسة أو في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

مؤكدا أن الرئيس السيسي احيا آلية هامة منذ توليه  مقاليد الحكم في البلاد  ألية دبلوماسية الرئاسة في جولات الرئيس المعتادة التي يصطحب  فيها الوزراء ويجرى على أثرها مباحثات سياسية وإقتصادية وتجارية مع رجال أعمال قائلاً : دبلوماسية الرئاسة سلاح مهم كنا نفتقده في علاقاتنا الخارجية.


ولفت إلى أن دور مصر في ظل تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية تمثل الصوت الدبلوماسي   العاقل والوسيط الامين الذي يحترمه الجميع.

وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامية لميس الحديدي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

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