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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب بيلعب بالنار.. مرتضى منصور يعلق على خطف الأهلي لصفقة القندوسي

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

علّق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صفقة انتقال الجزائري أحمد القندوسي، إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف فريق وفاق سطيف.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “محمود الخطيب بيلعب بالنار والموضوع تخطي أندية وصفقات”.

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وتابع مرتضى منصور: “الموضوع أصبح أن هناك تعمدًا لحرب أهلية بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك”.

وأضاف مرتضى منصور: “نادي الزمالك لم يقتحم أي صفقة يتفاوض معها النادي الأهلي”.

 

تعليق مرتضى منصور على صفقة انتقال القندوسي للأهلي

وأكمل مرتضى منصور : “النادي الأهلي منذ تولي الخطيب رئاسة النادي مولع البلد”.

واختتم مرتضي منصور: “البلد داخلة على فتنة رياضية غير مسبوقة بسبب محمود الخطيب”.

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