توك شو.. رويترز تؤكد تراجع الدولار 6 جنيهات قريبا ومتحور جديد لـ كورونا في مصر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



نبيلة مكرم لابنها في أزمته : والدتك جدعة ومصر مسلمين ومسيحيين بيدعولك

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة،لأول مرة عن أزمة نجلها رامين بشأن قضية القتل فى أمريكيا".

شعبة المستوردين : انخفاض الأسعار سريعًا في هذه الحالة | فيديو

قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار الأسعار في حد ذاته نجاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.



رقم مفاجأة.. نادي وفاق سطيف يكشف قيمة انتقال القندوسي لـ الأهلي

كشف إبراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف، تفاصيل انتقال اللاعب أحمد القندوسي إلى صفوف النادي الأهلي.



مفيش نجفة اتهزت.. معهد الفلك: مصر لم ولن تدخل في حزام الزلازل

أجاب الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن تساؤل هل هناك نشاط في حركة الزلازل قريبة من مصر.



حوافز وإغراءات .. أبو العينين : نحتاج للحديث بلغة جديدة عن الاستثمار والصناعة

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وتحدث أبو العينين عما فعلته الدولة من تطوير في قطاع الصناعة.



اجتماع بعد شهر رمضان 2023 | مفاجأة من القومي للأجور .. فيديو

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومي للأجور اجتمع لإصدار قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص، متابعا: القرار شمل وصول الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه.

بعد حادث الدهس بالتجمّع | تطور في حالة الطفل يوسف بالمستشفى

أكدت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس متهور بالقاهرة الجديدة، أن نجلها يوسف فاق من الغيبوبة منذ يومين، وعبرت عن سعادتها قائلة: "الحياة عادت له مرة أخرى على صوت الممرضات في المستشفى يهتفون "الله أكبر".



تراجع ملحوظ .. خبير اقتصادي يتوقع : الدولار هيبقى بـ 25 جنيه

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن رويترز أصدت تقرير عن الاقتصاد المصري وأكدت أن الدولار سوف يتراجع 6 جنيهات الفترة المقبلة .



متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدًا.



أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة حمت الدولة المصرية ومنعت حدوث حرب أهلية تؤدي إلى سقوط مصر .



لا يسبب التهابات رئوية| لجنة مكافحة كورونا: متحور جديد في مصر

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك متحور جديد من فيروس كورونا منتشر في مصر، منذ شهور، وهو سريع الانتشار، ولكنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

